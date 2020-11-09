Нетребко в баклажановом свитере и лосинах с цветочным принтом отметилась на пикнике

Дружеские посиделки звезда оперы устроила у себя на террасе.

Анна Нетребко в компании друзей и сына Тьяго провела пикник на террасе собственной квартиры в Вене. Недавно оперная дива собственноручно обустроила площадку на крыше своего дома и теперь наслаждается счастливыми встречами с приятелями.

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Певица облачилась по этому случаю в теплые одежды, примерив уютный свитер крупной вязки баклажанового цвета, мерцающие лосины с цветочным принтом в тон кофте, пеструю шапочку и угги оверсайз. Для дорогих гостей она накрыла стол, украсив его свечами. В меню вечеринки оказались жареные на барбекю сосиски и маршмелло.

«Какой кайф!» — пришел в восторг сын Нетребко, пробуя сосиски, приготовленные на огне.

Отметим, что артистка уже подготовилась к Рождеству и украсила террасу своего дома сияющими фонариками в виде ангелов.