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Брови-ниточки: 52-летняя Стриженова в неоновой футболке поделилась редким кадром без макияжа

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале смыла косметику, показав себя в естественном виде.

Брови-ниточки: 52-летняя Стриженова в неоновой футболке поделилась редким кадром без макияжа
Екатерина Стриженова. Фото: Globallookpress.com

52-летняя Екатерина Стриженова поделилась в Instagram редким кадром. Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале практически всегда появляется на публике с идеальным макияжем и укладкой. Но на этот раз знаменитость решила смыть косметику и показать себя в неформальной домашней обстановке. Возлюбленная кинорежиссера и сценариста Александра Стриженова облачилась в неоновую футболку. Лицо Екатерины украшал здоровый румянец. Акцент теледива сделала на бровях-ниточках. Стриженова отказалась от румян, туши для ресниц, подводки, помады и тональной основы.

Телеведущая Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова в неоновой футболке показала домашний снимок, представ без макияжа. Фото: Instagram.com/strizhenovae

Напомним, что у Екатерины Стриженовой есть двухлетний внук Петя Петрович (Так, малыша называют домашние, — Прим. ред.). Мальчик вместе с родителями живет в Штатах. Поэтому из-за пандемии телеведущая могла общаться с крохой только по видео-связи. При этом актриса призналась, что из всех домашних внук Стриженовых выделяет именно дедушку. В нем малыш нашел близкого друга.

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