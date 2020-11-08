Брови-ниточки: 52-летняя Стриженова в неоновой футболке поделилась редким кадром без макияжа

52-летняя Екатерина Стриженова поделилась в Instagram редким кадром. Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале практически всегда появляется на публике с идеальным макияжем и укладкой. Но на этот раз знаменитость решила смыть косметику и показать себя в неформальной домашней обстановке. Возлюбленная кинорежиссера и сценариста Александра Стриженова облачилась в неоновую футболку. Лицо Екатерины украшал здоровый румянец. Акцент теледива сделала на бровях-ниточках. Стриженова отказалась от румян, туши для ресниц, подводки, помады и тональной основы.

Напомним, что у Екатерины Стриженовой есть двухлетний внук Петя Петрович (Так, малыша называют домашние, — Прим. ред.). Мальчик вместе с родителями живет в Штатах. Поэтому из-за пандемии телеведущая могла общаться с крохой только по видео-связи. При этом актриса призналась, что из всех домашних внук Стриженовых выделяет именно дедушку. В нем малыш нашел близкого друга.