Талантливые поклонники: Пегова получила в подарок свой собственный портрет

Поклонники порадовали Ирину Пегову. 42-летней актрисе подарили портрет, выполненный графическим стилем в черно-белом цвете. На рисунке Пегову изобразили с высоким хвостом, открывающим взору зрителя серьги кольца, и в теплом шарфе. Художнику удалось передать радостное настроение актрисы: мастер точно вырисовал ямочки на щечках и смеющиеся глаза. Знаменитость поделилась творчеством фаната в своем аккаунте Instagram:

«Вот умеют же люди! Спасибо за портрет, — подписала публикацию знаменитость.

Подписчики также оценили рисунок:

«Красотка! Браво художнику», «Очаровательные ямочки», «Какая красота», «Прелесть! Замечательный портрет!», «Вау. Классно, очень красиво», «Ирина, ыы просто красавица», «Ну надо же, какие таланты, передали полностью образ! Очень красиво!».

Ирина Пегова снялась в более чем в 80 кинокартинах. Российским зрителям актриса известна по ролям в таких фильмах, как: «Прогулка», «Экипаж», «Спартак и Калашников», «Пять невест», «Адмиралъ». Она также принимала участие в разных сериалах: «Годунов», «Подруга особого назначения», «Пять невест», «Домашний арест».