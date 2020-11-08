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«На кого похожа?»: Дакота запечатлела подросшую дочь от Соколовского

Певица воспитывает трехлетнюю Мию.

«На кого похожа?»: Дакота запечатлела подросшую дочь от Соколовского
Рита Дакота. Фото: instagram.com/ritadakota

У Риты Дакоты подрастает дочь Мия от Влада Соколовского. Хотя они развелись в 2018 году, но экс-возлюбленные сумели сохранить дружеские отношения. Девочка живет с мамой, но часто бывает и у папы. В своем Instagram артистка решила опубликовать фото малышки и обратилась к фанатам с вопросом.

«На кого похожа?» — подписала снимок Дакота.

В числе комментариев был и ответ звездного папы. Соколовский написал, что девочка похожа «сама на себя».

Напомним, что недавно Дакота приобрела квартиру в Москве. Она решила, что это лучший вариант, куда можно вложить заработанные деньги. К слову, и в личной жизни у певицы все хорошо. Она состоит в отношениях с бизнесменом Федором Белогаем.

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