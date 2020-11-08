«На огромной скорости в меня влетел автомобиль»: Анна Нахапетова попала в аварию

Старшая дочь известной актрисы и режиссера Веры Глаголевой Анна Нахапетова накануне попала в страшное ДТП. На полной скорости в автомобиль балерины врезалась машина, за рулем которой находился 19-летний молодой человек. Анна поспешила сразу же успокоить своих фанатов, сообщив, что не пострадала в аварии – спасли ремни безопасности.

Молодая женщина призналась, что возмущена не только фактом самого дорожно-транспортного происшествия, в котором она чудом уцелела, но и тем, что произошло после столкновения. По словам Анны Нахапетовой, ей пришлось терпеть хамство сотрудников ДПС. С балериной разговаривали на повышенных тонах, а когда Анна предложила полицейским провести освидетельствование виновника аварии на наличие алкоголя в крови, ей ответили так, что она и вовсе потеряла дар речи.

«Ну и конечно, эти ребята, гоняющие на дорогах, они же ничего не боятся! Они абсолютно уверены в своей безнаказанности! И пока у нас не изменятся штрафы, пока у нас будут приезжать родители этих пацанов и делать все возможное, чтобы «договориться» за своего сыночка, на дорогах будет твориться этот беспредел», — высказалась Анна Нахапетова.

Она добавила, что парень, находившийся за рулем влетевшей в нее машины, отделался штрафом в пятьсот рублей.