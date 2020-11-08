«Спасибо всем, кто был рядом»: Яна Поплавская показала, как крестила единственного внука

В этом году 53-летняя актриса впервые стала бабушкой.

Этим летом знаменитая «Красная шапочка» Яна Поплавская впервые стала бабушкой. Внука, которого назвали Иларием, ей подарил старший сын Клим. На днях с малышом провели обряд крещения, снимками с которого 53-летняя актриса поделилась в своем Instagram.

«Невероятно благодарна жизни за все и за испытания в том числе. Спасибо всем, кто был рядом, особенно крестному Илария Архимандриту Отцу Кириллу и настоятелю Подворья храмов в Зарядье отцу Вячеславу», — написала Поплавская.

Подписчики актрисы написали самые теплые и трогательные поздравления.