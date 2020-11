«Спасибо всем, кто был рядом»: Яна Поплавская показала, как крестила единственного внука

View this post on Instagram

Сейчас не самое простое время и это касается всех без исключения. Старайтесь задавать себе другой вектор,фиксируйте свой взгляд на самом хорошем в вашей жизни и жизни вообще. Я стараюсь жить по этому принципу всегда, очень помогает.😊 Смотрю на фотографии, которые прислали с крещения Илария и невероятно благодарна жизни за все и за испытания в том числе. 🙏 Спасибо всем, кто был рядом, особенно крестному Илария Архимандриту Отцу Кириллу❤️ и настоятелю Подворья храмов в Зарядье отцу Вячеславу. Счастье что две Семьи и друзья собрались и были все вместе! Мы всегда видим Мир, через то чем наполнены Мы! Всего вам самого хорошего и счастья в ваши семьи! #жизньпрекрасна #светжизни #семья #мы #малыш #крестины #янапоплавская #вместе