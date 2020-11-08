«Легко вскружит голову мужу-французу»: Водянова в мокром бикини поплескалась в лечебных источниках

Будучи мамой пятерых детей, 38-летняя Наталья Водянова может похвастаться стройной фигурой без целлюлита и растяжек. Об этом не раз говорили и верные почитатели модели с русскими корнями. Жена французского бизнесмена Антуана Арно успела подарить ему двоих сыновей: Максима и Романа. Также у манекенщицы есть старшие дети от экс-возлюбленного британского аристократа Джастина Портмана. К слову, стоит отметить, что Лукас, Нева и Виктор живут со своей звездной мамой и ее новым мужем, с которым они в прекрасных отношениях.
На одном из фото Наталья предстала в лечебных источниках. Модель позировала в мокром бикини, которое как вторая кожа облегало соблазнительное тело звезды. Выглядит манекенщица ровесницей старших детей — Лукаса и Невы.
«И у нее пятеро детей?! Не верим», «Выглядите очень молодо», «Наташа, вы как девочка», «Все моложе и моложе», «Словно постареть забыла», «Это слишком сексуально!!», «Вечно молодая», «Дети выросла, а она все оголяется», «Слишком хороша», «Такая легко вскружит голову мужу-французу», «Просто красавица», «Милашка», — пишут фолловеры.