«Легко вскружит голову мужу-французу»: Водянова в мокром бикини поплескалась в лечебных источниках

Модель с русскими корнями может позволить себе такие провокационные снимки.

Будучи мамой пятерых детей, 38-летняя Наталья Водянова может похвастаться стройной фигурой без целлюлита и растяжек. Об этом не раз говорили и верные почитатели модели с русскими корнями. Жена французского бизнесмена Антуана Арно успела подарить ему двоих сыновей: Максима и Романа. Также у манекенщицы есть старшие дети от экс-возлюбленного британского аристократа Джастина Портмана. К слову, стоит отметить, что Лукас, Нева и Виктор живут со своей звездной мамой и ее новым мужем, с которым они в прекрасных отношениях.

На одном из фото Наталья предстала в лечебных источниках. Модель позировала в мокром бикини, которое как вторая кожа облегало соблазнительное тело звезды. Выглядит манекенщица ровесницей старших детей — Лукаса и Невы.