«Это слишком соблазнительно»: Малахов поразил фанаток постельным фото, поддержав Дзюбу

Андрей Малахов опубликовал в микроблоге фото из собственной постели. На селфи телеведущий комфортно расположился на подушке, прикрыв обнаженную грудь одеялом. Журналист закинул одну руку за голову, продемонстрировав внушительные бицепсы.

Таким откровенным снимком Малахов выразил свою поддержку нападающему «Зенита» и капитану сборной России Артему Дзюбе: накануне в Интернете появилось видео, компрометирующее спортсмена. В социальных сетях активно началось распространение шуток и мемов на тему случившегося. Из-за большого количества комментариев в свой адрес, Дзюба решил закрыть личный аккаунт в Instagram от фолловеров. Андрей Малахов столь интимным фото призвал поклонников отнестись к ситуации с пониманием:

«Постель в отеле — это не футбольное поле! Дзюба лучший, держись!» — подписал смелую публикацию телеведущий.

Подписчики восхитились благородством знаменитости:

«Правильно! Поддержка Артему сейчас очень нужна», «Дзюба — лучший! Мы его любим, будем бороться за него!».



Многих поклонниц порадовал снимок: