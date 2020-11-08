«Хлопот прибавилось»: Рудковская в нарядах Dior вышла на прогулку с младшим сыном

Чуть более месяца назад Яна Рудковская и Евгений Плющенко вновь стали родителями. Малыша назвали Арсением, а звездная мама с его появлением реже стала появляться в Instagram. Объясняет это тем, что времени у светской львицы теперь не так много, потому что забот значительно прибавилось. Но воскресную прогулку с младшим сыном возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко решила показать своим подписчикам в Instagram.

«Хлопот и забот прибавилось, а свободного времени почти не осталось, но теперь у меня 4 сына! Ну о чем еще можно мечтать?» — написала Рудковская.

На прогулку в саду своего загородного дома Яна вышла в нарядах от Dior со ставшей уже знаменитой детской коляской от этого же модного дома. Популярности ей прибавила заоблачная для большинства цена – полмиллиона рублей. А если подсчитать стоимость наряда продюсера для прогулки, где только одна сумка стоит более 200 тысяч рублей и ботинки – более 100, то можно смело сказать, что на променад молодая мама отправилась в весьма дорогом аутфите.