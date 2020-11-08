С вышивкой и пайетками: Бородина в легкой юбке примерила массивные сапоги

37-летняя Ксения Бородина продолжает подавать поклонницам стильный пример. На этот раз телеведущая решила сыграть на контрасте женственного и брутального: знаменитость поэкспериментировала со смелым сочетанием летящей юбки из легкого материала и массивных черных сапог до колена.

О тренде на подобные ботинки порталу Teleprogramma.pro рассказывала модный эксперт Vogue Анна Бжедугова:

«Грубые армейские ботинки смотрятся наиболее выигрышно не в сочетании с джинсами и толстовками, а в качестве дополнения к нежному женственному или лаконичному деловому образу. Летом, когда ботинок выглядывает из под подола легкого развевающегося платья, это смотрится очень круто».

Также Бородина надела нейтральную черную водолазку, чтобы не перегружать образ. Звезда дополнила аутфит дамской сумочкой черного цвета с цепями. Не забыла ведущая и об актуальном аксессуаре этого сезона — мини версии своей сумки. Однако особое внимание Ксения привлекла к необычной вышивке и пайеткам.

Для прогулки Бородина собрала волосы в прическу «Мальвина», добавив локонам объем. Девушка сделала легкий макияж с акцентом на глаза.

Подписчицы оценили лук знаменитости: