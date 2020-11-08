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«Красавица-турчанка»: звезда сериала «Любовь против судьбы» в бикини произвела фурор

Актриса Хатидже Шендиль восхитила верных почитателей стройной фигурой без изъяна.

«Красавица-турчанка»: звезда сериала «Любовь против судьбы» в бикини произвела фурор
Хатидже Шендиль и Озджан Дениз. Фото: кадр из сериала "Любовь против судьбы"

Хатидже Шендиль сыграла в турецком сериале «Любовь против судьбы» одну из главных женских ролей. Актриса покорила русскоязычных поклонников природной красотой, естественностью и миловидной внешностью. Девушке к тому же досталась в ленте весьма драматическая роль. Она играет суррогатную мать, которая вынашивает первенца для обеспеченной супружеской пары. Однако в последствии, героиня Хатидже — Элиф влюбляется в отца будущего малыша, даже не подозревая, что носит под сердцем своего сына. От девушки скрыли, что она стала не только суррогатной мамой, но и донором яйцеклетки.

Партнером красавицы-турчанки по сериалу стал Озджан Дениз. В многосерийной картине засветились и звезды «Великолепного века», к примеру, Гюрбей Илери — он сыграл роль шехзаде Мехмеда.

Звезда сериала "Любовь против судьбы" Хатидже Шендиль
Хатидже Шендиль блеснула стройной фигурой в мини-бикини. Фото: Instagram.com/haticesendil

На личной страничке в Instagram Хатидже порадовала поклонников пикантным снимком, примерив купальник. Фанаты актрисы потеряли дар речи, увидев партнершу Озджана Дениза в таком соблазнительном виде. Многие восхитились ее красотой и стройностью.

«Самая лучшая, какое прелестное личико!! Соблазнительница», «Гурия», «Очаровательная», «Вам бы стать султаншей», «Милашка», «Какая красотка», «Красавица-турчанка», «Всех с ума свела!!», «Сердечко забилось сильнее», — пишут фолловеры.

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