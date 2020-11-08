«Красавица-турчанка»: звезда сериала «Любовь против судьбы» в бикини произвела фурор

Хатидже Шендиль сыграла в турецком сериале «Любовь против судьбы» одну из главных женских ролей. Актриса покорила русскоязычных поклонников природной красотой, естественностью и миловидной внешностью. Девушке к тому же досталась в ленте весьма драматическая роль. Она играет суррогатную мать, которая вынашивает первенца для обеспеченной супружеской пары. Однако в последствии, героиня Хатидже — Элиф влюбляется в отца будущего малыша, даже не подозревая, что носит под сердцем своего сына. От девушки скрыли, что она стала не только суррогатной мамой, но и донором яйцеклетки.

Партнером красавицы-турчанки по сериалу стал Озджан Дениз. В многосерийной картине засветились и звезды «Великолепного века», к примеру, Гюрбей Илери — он сыграл роль шехзаде Мехмеда.

На личной страничке в Instagram Хатидже порадовала поклонников пикантным снимком, примерив купальник. Фанаты актрисы потеряли дар речи, увидев партнершу Озджана Дениза в таком соблазнительном виде. Многие восхитились ее красотой и стройностью.