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«Кофта повисла как мешок»: Бергюзар Корель феноменально похудела после вторых родов

Жена Халита Эргенча предстала на пляже в сером свитшоте.

«Кофта повисла как мешок»: Бергюзар Корель феноменально похудела после вторых родов
Бергюзар Корель и Халит Эргенч. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

Актриса из сериала «1001 ночь» Бергюзар Корель может похвастаться постройневшей фигурой. Ранее возлюбленная Халита Эргенча сама шутила над тем, что набрала лишний вес. Знаменитость высмеивала обидные комментарии, которые оставляли под ее пляжными снимками фолловеры, давая понять, что такая критика ее ничуть не расстраивает. Однако спустя восемь месяцев после родов, Бергюзар выглядит заметно постройневшей. Многие отметили, что возлюбленная актера из турецкого сериала «Великолепный век» феноменально похудела. В чем секрет? Корель только отмалчивается.

Звезда сериала "1001 ночь" Бергюзар Корель
Бергюзар Корель феноменально похудела после вторых родов. Фото: Instagram.com/berguzarkorel

На пляже, куда Бергюзар отправилась вместе с детьми, она позировала в сером свитшоте, который повис на постройневшей актрисе, как мешок. К тому же, ей удалось избавиться от целлюлита и растяжек. Корель заметно похорошела и просто светится от счастья.

«Хорошенькая, как с картинки», «Скулы появились, постройнела очень», «Главное — Халит доволен!!», «Влюбленный муж всегда поддержит», «Он бы ее и толстенькой любил», «Можно подумать, что после родов никто вес не набирал», «Красивая и стройная, помолодела», «Очаровательные кудряшки, милашка», «Кофта повисла как мешок», — пишут поклонники.

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