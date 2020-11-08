«Кофта повисла как мешок»: Бергюзар Корель феноменально похудела после вторых родов

Актриса из сериала «1001 ночь» Бергюзар Корель может похвастаться постройневшей фигурой. Ранее возлюбленная Халита Эргенча сама шутила над тем, что набрала лишний вес. Знаменитость высмеивала обидные комментарии, которые оставляли под ее пляжными снимками фолловеры, давая понять, что такая критика ее ничуть не расстраивает. Однако спустя восемь месяцев после родов, Бергюзар выглядит заметно постройневшей. Многие отметили, что возлюбленная актера из турецкого сериала «Великолепный век» феноменально похудела. В чем секрет? Корель только отмалчивается.

На пляже, куда Бергюзар отправилась вместе с детьми, она позировала в сером свитшоте, который повис на постройневшей актрисе, как мешок. К тому же, ей удалось избавиться от целлюлита и растяжек. Корель заметно похорошела и просто светится от счастья.