«Все-таки не пельмешки»: 33-летняя Ольга Сухарева ждет третьего ребенка

Ольга Сухарева нечасто делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Известно только, что актриса замужем за оператором Андреем Гуркиным и они воспитывают двух сыновей. О третьей беременности звезда сериала «Гадалка» объявила оригинальным способом. В своем Instagram она опубликовала фото с округлившимся животиком.

«Похоже, это, все-таки, — не пельмешки!» — написала Сухарева.

Подписчики сразу начали поздравлять актрису с интересным положением.

«Рада за вас! Восторг, шок! Красотка! Поздравляю!» — писали пользователи Сети.

В «Гадалке» Сухарева сыграла дочь полковника полиции Бахтина. Также на счету актрисы роли в сериалах «Каменская 6», «Идеальная жертва», «Затмение». А дебют Сухаревой на телеэкранах состоялся 11 лет назад в картине «Любовь до востребования».