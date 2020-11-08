«Забили» на диеты: Шмыкова, Лолита и другие звезды-бодипозитивщики
Видео
«Жизнь других» в Египте: тюрьма за измену и отсутствие кладбищ
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Завтра может и не быть»: друзья и коллеги вспоминают погибшего Александра Колтового

Соведущий Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись» успел достичь головокружительных успехов в карьере.

«Завтра может и не быть»: друзья и коллеги вспоминают погибшего Александра Колтового
Александр Колтовой. Фото: instagram.com/koltovoy/

Накануне в подмосковных Люберцах разбился на легкомоторном самолете соведущий Леры Кудрявцевой в проекте «Звезды сошлись» и ведущий программы «ДНК» на НТВ. Александру Колтовому был всего 41 год. У журналиста остались двое детей от первого брака, и пятилетний сын от второго.

Друзья и коллеги вспоминают шоумена только теплыми словами. Как говорит адвокат Алекс Бенхин, который не раз выступал в качестве эксперта на программе «ДНК», Колтовой профессионально подходил к своей работе:

«Александр – ярчайший пример того, как надо идти к намеченной цели. По сути он достиг всего чего хотел, сделал головокружительную карьеру на ТВ, при этом вообще не болел «звездной болезнью». Был очень вежлив, обходителен, общаться с ним было комфортно».

Актер Денис Матросов вспомнил, что в планах ведущего был запуск своего проекта о малой авиации. Сейчас сын артиста от бывшей жены Марии Куликовой — Иван тоже мечтает стать пилотом.

«Что дальше? Замкнуться и забыть или идти вперед? Я выбираю второе… Судьба. Берегите своих близких, любите и помните, что жизнь наша слишком коротка, чтобы впускать в нее черноту. Дарите улыбки и жгите свои сердца ради любви и добра! Завтра может и не быть. Есть сегодня!».

Колтовой нередко брал с собой в полеты друзей. Так, незадолго до трагедии пассажиром пилота стал Александр Пушной — ведущий программы «Галилео», в которой журналист одно время работал редактором.

Вечером 8 ноября на НТВ выйдет последний эфир Колтового в проекте «Звезды сошлись».

Тэги

Александр КолтовойведущийЛера КудрявцеваНовости googleновости звёздНТВПрограма "Звезды сошлись"телеведущий