«Завтра может и не быть»: друзья и коллеги вспоминают погибшего Александра Колтового

Впервые оказался на аэродроме Кубинка в 2004 году, тогда же и началась моя дружба со Стрижами и Русскими Витязями. И вот, наконец, я сам пилот и сам прилетел на Кубинку. @agvp_strizhy @russianknights @kubinka_sky