«Завтра может и не быть»: друзья и коллеги вспоминают погибшего Александра Колтового

Накануне в подмосковных Люберцах разбился на легкомоторном самолете соведущий Леры Кудрявцевой в проекте «Звезды сошлись» и ведущий программы «ДНК» на НТВ. Александру Колтовому был всего 41 год. У журналиста остались двое детей от первого брака, и пятилетний сын от второго.

Друзья и коллеги вспоминают шоумена только теплыми словами. Как говорит адвокат Алекс Бенхин, который не раз выступал в качестве эксперта на программе «ДНК», Колтовой профессионально подходил к своей работе:

«Александр – ярчайший пример того, как надо идти к намеченной цели. По сути он достиг всего чего хотел, сделал головокружительную карьеру на ТВ, при этом вообще не болел «звездной болезнью». Был очень вежлив, обходителен, общаться с ним было комфортно».

Актер Денис Матросов вспомнил, что в планах ведущего был запуск своего проекта о малой авиации. Сейчас сын артиста от бывшей жены Марии Куликовой — Иван тоже мечтает стать пилотом.

«Что дальше? Замкнуться и забыть или идти вперед? Я выбираю второе… Судьба. Берегите своих близких, любите и помните, что жизнь наша слишком коротка, чтобы впускать в нее черноту. Дарите улыбки и жгите свои сердца ради любви и добра! Завтра может и не быть. Есть сегодня!».

Колтовой нередко брал с собой в полеты друзей. Так, незадолго до трагедии пассажиром пилота стал Александр Пушной — ведущий программы «Галилео», в которой журналист одно время работал редактором.

Вечером 8 ноября на НТВ выйдет последний эфир Колтового в проекте «Звезды сошлись».