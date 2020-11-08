«Нафуфырились!»: Прилучный сводил четырехлетнюю дочь от Муцениеце в салон красоты

Агата Муцениеце рассказала в одной из последних программ «Вечернего Урганта», что достигла со своим бывшим мужем определенной договоренности. Каждые выходные он забирает к себе детей – четырехлетнюю летнюю Мию и семилетнего Тимофея — и проводит с ними время. А сама актриса занимается записью своего YouTube-шоу «Честный развод».

К слову, программу звезда придумала как раз в пору принятия решения расстаться с благоверным. А поводом для этого послужили многочисленные звонки со стороны актрис-подруг, которые тоже мечтают разойтись по разным берегам с мужьями, но никак не решаются на этот шаг. Артистка уверена, что ее интервью помогают не только смириться с мыслью о разводе, но и предотвратить некоторые расставания.

Ну, а пока Агата занимается творчеством, ее экс-возлюбленный отдается полностью детям. Накануне «воскресный папа» показал в личном блоге, как провел время с наследниками. Мужчина сводил малышей в ресторан, побаловал их на аттракционах и даже отдал в руки специалистов салона красоты. Дочь с новой укладкой и сына со стильной стрижкой после бьюти-преображения Павел показал на видео в Stories личного микроблога.