«Прекрасное решение»: Васильев показал платье, которое отлично подойдет для Нового года

Ведущие шоу «Модный приговор» на Первом канале не раз замечали, что все новое – это хорошо забытое старое. И нынешние модельеры по большому счету уже давно не делают никаких открытий, лишь выдавая интерпретированные версии актуальных некогда луков.
Вот и на этот раз на подиум программы вышла преображенная героиня проекта Ольга в платье из 80-х. Александр Васильев заметил, что именно в таких нарядах некогда блистала Ирина Понаровская. И, наверняка, у женщин в их фэшн-закромах может откопаться что-то подобное. Стряхнув с него пыль и немного видеоизменив, такой наряд вполне можно примерить на предстоящий новогодний корпоратив или семейное торжество в ресторане.
«Новый год не за горами. Может быть, у вас есть что-то подобное на антресолях или в шкафу. Если вы не считаете возможным что-то купить новое, возьмите это платье, подумайте о таких тюлевых или других рукавах-фонариках с подкладными плечиками, которые в моде. Удлинить платье легко при помощи волана или длинной рюши из тюля. Прекрасное решение вашего новогоднего вечера» — рассказал историк моды.