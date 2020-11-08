«Прекрасное решение»: Васильев показал платье, которое отлично подойдет для Нового года

Этот наряд многие женщины могут найти у себя на антресолях или в шкафу, как вышедшее из моды и отложенное.

Ведущие шоу «Модный приговор» на Первом канале не раз замечали, что все новое – это хорошо забытое старое. И нынешние модельеры по большому счету уже давно не делают никаких открытий, лишь выдавая интерпретированные версии актуальных некогда луков.

Вот и на этот раз на подиум программы вышла преображенная героиня проекта Ольга в платье из 80-х. Александр Васильев заметил, что именно в таких нарядах некогда блистала Ирина Понаровская. И, наверняка, у женщин в их фэшн-закромах может откопаться что-то подобное. Стряхнув с него пыль и немного видеоизменив, такой наряд вполне можно примерить на предстоящий новогодний корпоратив или семейное торжество в ресторане.