«Забили» на диеты: Шмыкова, Лолита и другие звезды-бодипозитивщики
Видео
«Жизнь других» в Египте: тюрьма за измену и отсутствие кладбищ
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Прекрасное решение»: Васильев показал платье, которое отлично подойдет для Нового года

Этот наряд многие женщины могут найти у себя на антресолях или в шкафу, как вышедшее из моды и отложенное.

«Прекрасное решение»: Васильев показал платье, которое отлично подойдет для Нового года
Александр Васильев. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Ведущие шоу «Модный приговор» на Первом канале не раз замечали, что все новое – это хорошо забытое старое. И нынешние модельеры по большому счету уже давно не делают никаких открытий, лишь выдавая интерпретированные версии актуальных некогда луков.

Вот и на этот раз на подиум программы вышла преображенная героиня проекта Ольга в платье из 80-х. Александр Васильев заметил, что именно в таких нарядах некогда блистала Ирина Понаровская. И, наверняка, у женщин в их фэшн-закромах может откопаться что-то подобное. Стряхнув с него пыль и немного видеоизменив, такой наряд вполне можно примерить на предстоящий новогодний корпоратив или семейное торжество в ресторане.

«Новый год не за горами. Может быть, у вас есть что-то подобное на антресолях или в шкафу. Если вы не считаете возможным что-то купить новое, возьмите это платье, подумайте о таких тюлевых или других рукавах-фонариках с подкладными плечиками, которые в моде. Удлинить платье легко при помощи волана или длинной рюши из тюля. Прекрасное решение вашего новогоднего вечера» — рассказал историк моды.

Тэги

Александр ВасильевАлександр Васильев историк модыв чем встречать новый годМодные трендыМодный приговорчто модно