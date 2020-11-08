Осенние краски: Михалкова показала подросших детей от Гигинеишвили

Недавно Надежда Михалкова отметила свое 34-летие. Актриса воспитывает двоих детей от режиссера Резо Гигинеишвили, с которым прожила в браке семь лет. Сейчас их дочери Нине девять лет, а сыну Ивану – семь.

В своем микроблоге актриса опубликовала совместный снимок с детьми, который сопроводила эмодзи в виде сердечек. Все трое позировали в теплых пуховиках.

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К слову, с отцом своих детей Надежда осталась в хороших отношениях. Сам же Резо недавно развелся с Надеждой Оболенцевой, пышную свадьбу с которой сыграл в прошлом году. В какой-то момент пара перестала вместе появляться на светских мероприятиях, но никаких комментариев по этому поводу не давала. А недавно в одной из программ Резо сам подтвердил, что Оболенцева является уже его бывшей женой.