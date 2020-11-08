«Любимые дочки»: Николаев обнародовал редкое фото с американской и русской наследницами

60-летний Игорь Николаев – счастливый отец двух дочерей. Первая наследница Юлия родилась на свет в его первом союзе с Еленой Кудряшовой, одноклассницей и первой любовью.

Брак маэстро продержался с 1978-го по 1991-й год. В настоящий момент его бывшая жена и 42-летняя дочь живут в Майами. Наследница исхитряется совмещать две профессии – врача и композитора.

В 1992-м году народный артист женился на Наташе Королевой, прожив с ней 9 лет. Но детей в этих отношениях не было. А вот третья жена композитора Юлия Проскурякова вновь осчастливила Николаева ребенком. Веронике сейчас пять лет, и она уже пробует не только петь, как ее мама и папа, но писать музыку со стихами.

Несмотря на разницу в возрасте в 37 лет обе дочки музыканта отлично ладят и очень любят друг друга. Каждый год Ника приезжает в гости к сестре в Майами и регулярно получает от нее посылки с подарками. Увы, но в этом году из-за пандемии встреча родственниц отложилась на неопределенный момент, о чем народный артист сообщил в личном блоге. Однако на фотоколлаже он смог воссоединить своих наследниц.