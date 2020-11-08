«Топовый лук»: Цыганова в брюках-трубах цвета свежей травы и сумкой Gucci вышла на променад

Вика Цыганова отметилась на прогулке по сочинскому побережью. Звезда вышла на променад в клетчатых брюках-трубах, сочетав их с черным бомбером и туфлями на контрастной массивной подошве с высоким каблуком. В качестве аксессуара певица выбрала терракотовую сумку Gucci.

Этот аутфит не остался незамеченным, профессиональный имидж-стилист Ольга Трофимова прокомментировала его специально для Teleprogramma.pro, дав ему высокую оценку.

«Виктория Цыганова в последнее время активно работает со своим стилем и с каждым годом выглядит все эффектнее. Здесь она предстает в невероятном цвете сочной свежей зелени, да еще и в клетке, популярном принте этого сезона. В образе очень грамотно расставлены акценты: к однотонному верху добавлены такие яркие брюки и удобная обувь. Получился абсолютно топовый повседневный лук. Добавлю, что наблюдать за нашими российскими девушками и их любовью наряжаться — одно удовольствие. У нас в шоу-бизнесе и творческой среде практически нет мегаэкстравагантных образов. Большинство дам все-таки старается одеваться в стиле леди или классическом стиле. И это так радует глаз!» — заметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.