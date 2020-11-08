«Топовый лук»: Цыганова в брюках-трубах цвета свежей травы и сумкой Gucci вышла на променад

Вика Цыганова отметилась на прогулке по сочинскому побережью. Звезда вышла на променад в клетчатых брюках-трубах, сочетав их с черным бомбером и туфлями на контрастной массивной подошве с высоким каблуком. В качестве аксессуара певица выбрала терракотовую сумку Gucci.
Этот аутфит не остался незамеченным, профессиональный имидж-стилист Ольга Трофимова прокомментировала его специально для Teleprogramma.pro, дав ему высокую оценку.
«Виктория Цыганова в последнее время активно работает со своим стилем и с каждым годом выглядит все эффектнее. Здесь она предстает в невероятном цвете сочной свежей зелени, да еще и в клетке, популярном принте этого сезона. В образе очень грамотно расставлены акценты: к однотонному верху добавлены такие яркие брюки и удобная обувь. Получился абсолютно топовый повседневный лук.
Добавлю, что наблюдать за нашими российскими девушками и их любовью наряжаться — одно удовольствие. У нас в шоу-бизнесе и творческой среде практически нет мегаэкстравагантных образов. Большинство дам все-таки старается одеваться в стиле леди или классическом стиле. И это так радует глаз!» — заметила эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Ольга Трофимова — уже больше 10 лет работает имидж-стилистом, создавая стильные образы. Успешно сотрудничает с ВИП-персонами как шопер и преподает в учебном бьюти-центре.
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Вдох - выдох ... Рабочие моменты... а между делом познакомимся снова?🤞🏼 ⠀ Если вдруг вы здесь недавно и что-то не знаете обо мне. Рассказываю! 🥰 ⠀ ❣️Я Ольга Трофимова! Мой рост 160, и я не комплексую, а наоборот кайфую👌🏼 Маленькая и изящная! Мой вес 47 кг ⠀ ❣️У меня прекрасная дружная семья и огромнейшее количество родственников по всем востребованным точкам по туризму в крае 🙌 Именно поэтому я весьма мобильна в передвижениях 🚀 ⠀ ❣️Обожаю свой дом! Это мой прекрасный мир, где все устроено так, как я мечтала 💫 ⠀ ❣️Я из тех, кто ест фсееее подряд, и счастлива, что не имею никаких ограничений. Но так же я человек, который может вовремя сказать себе стоп 🆘 ⠀ ❣️Я даю только честные рекомендации! Мне можно доверять!🙏🏻 Если бы я соглашалась на всю рекламу, я бы стала миллионером😅 шутка конечно, о миллионерше, но смысл вы поняли... ⠀ ❣️Здесь я конечно говорю о моде, не потому что я помешана на «шмотках» или «фешене», скорее наоборот - я, крайне рациональна, говорю потому что Я ЗНАЮ это направление👩🏼🎓 ⠀ ❣️Я никогда не была страшным шопоголиком и не транжирила деньги на любое своё «хочу», так, как всегда работала ОЧЕНЬ много и много училась. Вкладывала деньги в обучение и формировала гардероб в демократическом бюджете и мне всегда было «что надеть» - словосочетание «нечего надеть» вообще не про меня и тогда, ни тем более сейчас... ⠀ Именно этими секретами я с вами и делюсь🤞🏼😌 ⠀ ❣️Философия моей странички - искренность🙌🏼 ⠀ ❣️ Я за натуральную красоту, небольшую грудь, слегка припухлые губы и за короткие ногти😅 Считаю, всех девушек прекрасными от природы🙌🏼 ⠀ ❣️Сегодня я состоявшийся, умеющий сам себя обеспечить человек! Свобода - это самое большое счастье!🙌🏼 ⠀ ❣️Я эстет! Я люблю все красивое. Я люблю хорошо выглядеть, модно одеваться. Люблю красивые машины, дома, цветы. Все вокруг я вижу красивым🤩 Но больше всего я люблю красивых людей! Внутренне и внешне. И я благодарна судьбе, что именно такие КРАСИВЫЕ люди меня читают! 🙏🏻 Я ВАС ЛЮБЛЮ❤️ ⠀ Давайте знакомиться! Вы давно со мной? ⠀ P.S. Красивый образ в стиле спорт-шик на мне от @ampersand.barnaul ❤️ ⠀ С уважением к Вам, Ваш имидж-стилист Ольга Трофимова! ⠀ #mylife #lifestyle #стилистбарнаул