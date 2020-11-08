«Хватает впритык»: Юрий Куклачев рассекретил размер своей пенсии

Все чаще знаменитости стали упоминать про размер своей пенсии. Таким способом артисты и медийные личности хотят доказать, что не получают баснословных сумм. Если бы не звание народного артиста или возможность работать после выхода на пенсию, они бы ничем не отличались от обычных людей пожилого возраста. Так, недавно в эфире программы «Секрет на миллион» дрессировщик домашних питомцев Юрий Куклачев назвал сумму своей пенсии.

Народный артист хотя и не считает себя бедным, все же признает, что одной пенсии ему бы не хватило для комфортной жизни с супругой.

«Нам с женой денег хватает. У меня хорошая зарплата. Сейчас получаю где-то 120 тысяч. Пенсия 45 тысяч примерно. Вместе с надбавкой за народного артиста. Всего этого хватает впритык. Нужно за бензин заплатить, за квартиры, дом и коммунальные услуги. Получаются большие деньги», — подчеркнул Юрий Дмитриевич.

Отметим, что у Куклачева трое детей. Двоих из них он до сих пор старается материально обеспечивать. Поэтому денежные средства знаменитого российского клоуна уходят еще и на траты других членов семьи.

Ранее артист заявил, что составил завещание. Юрий Куклачев стал переживать за гармонию в семье при разделе имущества. Именно поэтому решил обезопасить близких и все распределил сам.