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В тренде: Бузова по совету Хромченко облачилась в терракотовый жакет с ремнем Louis Vuitton

Этот оттенок, утверждает фэшн-эксперт, сейчас на пике популярности.

В тренде: Бузова по совету Хромченко облачилась в терракотовый жакет с ремнем Louis Vuitton
Ольга Бузова. Фото: www.instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова после каждого своего выступления на «Ледниковом периоде» устраивает дружеские посиделки у телевизора. Певица просматривает с приятелями шоу, в котором принимает участие, и болеет за свою пару с Дмитрием Соловьевым, демонстрируя происходящее в личном блоге.

Внимание поклонников звезды устремлено не только к ярким эмоциям их любимицы, но и к стильным лукам, в которых предстает ведущая «Дома-2». Частенько они отличаются актуальностью. Вот и на этот раз Ольга последовала совету Эвелины Хромченко и примерила жакет модного терракотового цвета оверсайз, сочетав его с ремнем Louis Vuitton.

Напомним, что ранее ведущая «Модного приговора» на Первом рассказывала, что этот оттенок сейчас остро актуален. Он не только радует глаз своим натуральным тоном, но и обладает интересным качеством, одновременно успокаивая и повышая бодрость.

Также на шоу эксперты отмечали, что вещи оверсайз еще долго будут пользоваться популярностью у модниц, фактически этот тренд может растянуться на десятилетие.

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