Грозит 15 суток ареста: старший сын Жасмин накопил штрафов ПДД на семьсот тысяч рублей

Старший сын певицы Жасмин от первого брака 23-летний Михаил Семендуев накопил штрафов ПДД на семьсот тысяч рублей. Сейчас его ищут судебные приставы. Всего за ним числится 567 неоплаченных штрафов. Все за превышение скорости и парковку в неположенном месте. Причем столько штрафов скопилось всего за полтора года.

Сама Жасмин души не чает в наследнике. «С девушками он меня пока не знакомит. Я сказала, что жду жену, а что там у него происходит меня не беспокоит. У него есть квартира. Папа им занимается плотно. Он самодостаточный молодой человек. Сама я с его отцом не общаюсь».

Между тем юристы рассказывают, что ждет сына Жасмин. «Ему грозит арест транспортного средства. Потом счета все арестуют. Приставы имеют право прийти к нему домой и арестовать все имущество. Он не сможет выехать за пределы России. Также его могут арестовать за 15 суток».

Ранее представитель Семендуева говорил, что мужчина в ближайшее время покроет все задолженности. То, что он полтора года не заботился штрафами представитель объяснил «некоторыми трудностями».