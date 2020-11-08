«Макароны – наше все»: Прилучный порадовал детей от Муцениеце ужином в итальянском стиле

Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце не забывает про своих детей. Каждые выходные, за редким исключением, «воскресный папа» забирает дочь Мию и сына Тимофея к себе домой.

Актер старается проводить время с пользой. На сей раз мужчина сводил отпрысков в развлекательный центр, где они испробовали гравитационную комнату и аттракционы с виртуальной реальностью. А после довольное семейство поужинало в ресторане, отведав итальянские блюда.

«Ужинаем», — коротко отметился в личном блоге Прилучный.

Свой пост он украсил хештегами: «Макароны — наше все», «Макароны – сила».

На обнародованном в Сети фото дети Агаты Муцениеце выглядит беззаботно и счастливо: Тимофей и Мия уплетают за обе щеки блюда средиземноморской кухни, а их отец улыбается. Напомним, звезды сериала «Закрытая школа» официально разошлись в начале лета, а объявили о своем расставании в феврале этого года.