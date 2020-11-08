«Я всегда слушаю Хромченко»: Дибров объяснил, почему отрастил стильную бородку

Телеведущий Дмитрий Дибров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему у него появилась стильная бородка. Оказывается, он следует советам модного эксперта Эвелины Хромченко.

«Знаете, тут есть хитрость такая. У меня есть очень уважаемая мною коллега. Абсолютный эксперт, я считаю писатель, Эвелина Хромченко. Я ее всегда слушаю. И она мне приказала растительность отрастить. Она мне сказала так: «Старость наступает с нижней трети лица». Женщины пользуются уколами. У мужчин есть свой эквивалент этого. Он кроется в растительности. Но у меня же не борода, как у Толстого. Просто бородка».

Дмитрий Дибров

Как отметил Дибров, он выбросил из квартиры всю краску для волос. «Я перестал красить волосы. У нас в «Останкино» все красят. Даже Никулин в свое время красил волосы, когда выступал на манеже. Ему говорили: «Зачем красишь?» Он отвечал, что клоун по профессии. Говорил, что седой человек, а над седым грешно смеяться. Я, кстати, не боюсь старости. Старость — это когда ничего не интересно и нет перспектив, а я полон сил», — заметил Дибров.

Напомним, что Дмитрий Дибров счастлив в браке с молодой женой Полиной. У них трое общих сыновей.