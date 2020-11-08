«Хотел снять, но он отказался»: Грачевский объяснил, почему сын Киркорова не сыграл в «Ералаше»

В ближайшее время у звездного наследника будет, судя по всему, вторая попытка.

Руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему сын поп-короля Филиппа Киркорова Мартин не сыграл в одной из серий его киножурнала.

«Хотел снять Мартина, но он отказался. Он не проваливал пробы. Хороший мальчик. Киркоров сам не так давно второй раз снялся в «Ералаше». Он не взял ни копейки. Мне даже было стыдно ему что-то предлагать. Хочу снять в «Ералаше» и детей Аллы Пугачевой. Девочка у нее прекрасная. Но скажу, что я ищу актеров, а не детей звезд».

Борис Грачевский

Сам Киркоров отметил, что сын не так давно передумал. Теперь мальчик хочет сыграть в «Ералаше». «Он прекрасно танцует. Раньше действительно не хотел сниматься. Специально завалил пробы. Я тогда обрадовался. Не хочу, чтобы мои дети были актерами. И вдруг недавно его прорвало. Не знаю, согласится ли Борис Грачевский взять его. Если по блату, то давно бы взяли его, так что все честно», — сказал поп-король.

Напомним, что Мартину Киркорову сейчас восемь лет. Его сестренка Алла-Виктория старше его восемь месяцев.