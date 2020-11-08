«Неделями из дома не выходит»: звезда «Вечного зова» Семина отказывается от любой помощи

Актриса, которой уже 82 года, при этом утверждает, что здорова.

Актриса Тамара Семина, которая прославилась благодаря сериалу «Вечный зов», отказывается от любой помощи близких и друзей. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Консьержка в доме Семиной рассказала, что пыталась ей оказать помощь, но натолкнулась на стену непонимания.

«Иногда неделю вообще не выходит из дома. Когда продукты нужны, тогда идет в магазин. Я хотела ей помочь, но она не разрешает. Иногда с тележкой из магазина приходит, тоже не разрешает ей помочь. Говорит: «Нет, лучше я сама». Консьержка в доме Тамары Семиной

Несколько недель назад Тамара Семина общалась с поклонниками. Она утверждала, что у нее все прекрасно в жизни. «Здоровье у меня замечательное. Я — неугомонная птичка. У меня много работы и болеть мне некогда. Мне ничего не надо. Я здорова как бык. Я бодра и весела. Живу сама по себе. Кошка, которая гуляет сама по себе. Вот это про меня. И никому ничего не хочу доказывать», — говорила она.

Напомним, что Тамара Семина еще во время студенчества вышла замуж за сокурсника актера Владимира Прокофьева, с которым прожила всю жизнь. Он ушел из жизни в 2005 году.