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Какая потеря: от Григория Лепса улетел попугай стоимостью 300 тысяч рублей

Как отметил исполнитель, скорее всего птицу уже «сожрали кошки».

Какая потеря: от Григория Лепса улетел попугай стоимостью 300 тысяч рублей
Григорий Лепс. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Григорий Лепс в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ сообщил, что из его дома в виде буддийских пагод улетел попугай, стоимость которого составляет 300 тысяч рублей.

Дома Григория Лепса
Дома Григория Лепса. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Попугай улетел, мерзавец, куда-то. Исключил себя из наших рядов и вылетел за пределы территории. Наверное, его сожрали кошки. Он сильно орал, матерится. Его дети научили. Дети хорошему не научат. Мог меня послать, мерзавец. Сейчас у меня собака. Он на кухне живет. Все продукты убираем, иначе он все сожрет. Щенок уже сожрал, кстати, один стульчик».

Григорий Лепс
Попугай
Попугай Григория Лепса. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

Надо сказать, что на участке у Лепса сразу два шикарных особняка, которыми он гордится. Здесь же расположен огромный искусственный водоем и сад камней. Во дворе можно увидеть несколько элитных автомобилей класса люкс.

Ранее Григорий Лепс отмечал, что не против, если пандемия продлится еще несколько лет. У него, как он заверял, достаточно сбережений. При этом своих старших детей он уже обеспечил квартирами.

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