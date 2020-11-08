«Безумно люблю!»: беременная невестка Валерии в песочном костюме по фигуре устроила мужу сюрприз

Сын Валерии Арсений Шульгин недавно переехал в новую квартиру со своей молодой женой Лианой.
Девушка ожидает малыша, поэтому семья приняла решение перебраться из «Москва-сити» в более зеленый район. На новом месте беременная невестка певицы планирует больше гулять и дышать свежим воздухом в близлежащем парке.
Переезд доставил немало хлопот Лиане, ведь новую квартиру пришлось тщательно готовить не только к собственному появлению в ней, но и новорожденного. Поэтому пара не поскупилась на клининговую службу, которая не только отмыла все вокруг, но и обработала поверхности паром.
Завершив бытовые хлопоты, чета выдохнула и отметила 22-летие Арсения уже в новой квартире. Лиана устроила для своего мужа приятный сюрприз – украсила дом огромными воздушными шарами и заказала торт с фигуркой супруга.
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Любимый, с днём рождения!!! Я тебя безумно люблю!!! Каждый раз думаю, как же важно сделать в жизни правильный выбор. Я безмерно рада, что именно ты идёшь со мной по жизни, рука об руку. Я всегда буду рядом. Моя защита, моя поддержка, моя опора @arseniy_shulgin ♥️♥️♥️ p.s это не реклама, а искренняя благодарность за такой шиииииикарный торт @kristinas.bakery 🤩😍 просто волшебница💫
«Любимый, с днем рождения!!! Я тебя безумно люблю!!! Каждый раз думаю, как же важно сделать в жизни правильный выбор. Я безмерно рада, что именно ты идешь со мной по жизни, рука об руку. Я всегда буду рядом. Моя защита, моя поддержка, моя опора», — написала она в личном блоге.