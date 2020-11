«Безумно люблю!»: беременная невестка Валерии в песочном костюме по фигуре устроила мужу сюрприз

View this post on Instagram

Любимый, с днём рождения!!! Я тебя безумно люблю!!! Каждый раз думаю, как же важно сделать в жизни правильный выбор. Я безмерно рада, что именно ты идёшь со мной по жизни, рука об руку. Я всегда буду рядом. Моя защита, моя поддержка, моя опора @arseniy_shulgin ♥️♥️♥️ p.s это не реклама, а искренняя благодарность за такой шиииииикарный торт @kristinas.bakery 🤩😍 просто волшебница💫