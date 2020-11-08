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«Безумно люблю!»: беременная невестка Валерии в песочном костюме по фигуре устроила мужу сюрприз

Лиана поздравила Арсения Шульгина с днем рождения.

«Безумно люблю!»: беременная невестка Валерии в песочном костюме по фигуре устроила мужу сюрприз
Валерия с Арсением Шульгиным. Фото: www.instagram.com/valeriya/

Сын Валерии Арсений Шульгин недавно переехал в новую квартиру со своей молодой женой Лианой.

Девушка ожидает малыша, поэтому семья приняла решение перебраться из «Москва-сити» в более зеленый район. На новом месте беременная невестка певицы планирует больше гулять и дышать свежим воздухом в близлежащем парке.

Переезд доставил немало хлопот Лиане, ведь новую квартиру пришлось тщательно готовить не только к собственному появлению в ней, но и новорожденного. Поэтому пара не поскупилась на клининговую службу, которая не только отмыла все вокруг, но и обработала поверхности паром.

Завершив бытовые хлопоты, чета выдохнула и отметила 22-летие Арсения уже в новой квартире. Лиана устроила для своего мужа приятный сюрприз – украсила дом огромными воздушными шарами и заказала торт с фигуркой супруга.

«Любимый, с днем рождения!!! Я тебя безумно люблю!!! Каждый раз думаю, как же важно сделать в жизни правильный выбор. Я безмерно рада, что именно ты идешь со мной по жизни, рука об руку. Я всегда буду рядом. Моя защита, моя поддержка, моя опора», — написала она в личном блоге.

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