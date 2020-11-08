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«Сядьте в «Кабриолет» и езжайте куда-нибудь»: Пригожин ответил Успенской, которая оскорбила Валерию

Как отметил продюсер, жалко, что дочь «королевы русского шансона» записала кухонные сплетни.

«Сядьте в «Кабриолет» и езжайте куда-нибудь»: Пригожин ответил Успенской, которая оскорбила Валерию
Иосиф Пригожин. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ ответил певице Любови Успенской, которая ранее оскорбила его жену Валерию.

Валерия и Любовь Успенская
Валерия и Любовь Успенская. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

Скандальную запись опубликовала дочь Успенской Татьяна Плаксина, которая живет в США. Певица, в частности, говорит про Валерию: «У нее концертов нет. О ее детях муж беспокоится. О ребенке, о ее бабушках, о мамах. Всем занимается, а ей только говорит: «Королева, пой».

«Жалко, что дочка записала все эти кухонные сплетни. У Успенской не сложилось в личной жизни, но Лера ничего плохого ей не сделала. Лера умеет дружить, поэтому у нее все получается. Она 16 лет счастлива рядом с таким человеком, как я. Если бы она не была гениальной, то и я ничего не сделал. Сядьте в «Кабриолет» и езжайте куда-нибудь. Не перемывайте косточки. Пусть вас целуют в губочки, такие же Йосечки».

Иосиф Пригожин

Напомним, что Успенская полгода назад рассорилась с Плаксиной, которая обвинил мать в побоях и истязаниях. Сейчас дочь всячески мстит родительнице и распространяет против нее компрометирующие сведения.

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ВалерияИосиф ПригожинЛюбовь УспенскаяПрограмма "Ты не поверишь!"Татьяна Плаксина