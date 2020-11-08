«Наш день»: Бузова на свидании с Давой похвасталась кольцом с бриллиантом на безымянном пальце

Накануне Ольга Бузова устроила своему парню Давиду Манукяну (Даве) сюрприз. Завязав ему глаза, она привела его в ресторан на самой высокой точке Radisson. Здесь влюбленных ждали музыканты и накрытый стол, о чем мы писали ранее.

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«Наш день», — высказалась о романтическом вечере певица в личном блоге.

Однако, что он означает, рассказывать не стала. Тем не менее, сидя напротив любимого в окружении поблескивающих свечей, Оля показала крупным планом знаковое кольцо с внушительным бриллиантом на безымянном пальчике. Девушка несколько раз наводила ракурс на важное для нее украшение, а потом изобразила с Давой из ладоней сердечки.

«Люблю тебя! Люблю мою девочку!» — сказал Манукян.