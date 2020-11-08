Михаил Жванецкий был частым гостем у Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Скончавшийся несколько дней назад сатирик Михаил Жванецкий был частым гостем в деревне Грязь у юмориста Максима Галкина и его жены певицы Аллы Пугачевой. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Пугачева просто обожала своего друга. Два года назад они встретились на похоронах юмориста Романа Карцева. Тогда Примадонна говорили, что безумно рада, что у ее близкого товарища все хорошо и прекрасно. Сам Жванецкий в разговорах с Пугачевой только шутил. Он никогда не терял оптимизма.

«Я всегда что-то пишу. Удачное, неудачное. Потом выбираю. Я веду здоровый образ жизни. На тренажере по часу в день стою. В Москве есть бассейн небольшой у меня в доме. Там тоже плаваю. Я чувствую себя на 42 года». Михаил Жванецкий

Напомним, что Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. Этой осенью он сильно болел и на публике не появлялся. При этом месяц назад в разговорах с журналистами он отшучивался, что у него все прекрасно со здоровьем и он находится дома с любимой женой.