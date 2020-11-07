«Вот оно счастье»: Водянова в кожаном пальто и резиновых сапогах отправилась за грибами с детьми

Модель вместе с русскими друзьями разведала грибные места в лесу Франции. Ей и ее наследникам удалось собрать несколько корзинок грибов.

Наталья Водянова с юных лет живут во Франции, но никогда не забывает о своих корнях. Мама девушки, а также ее сестра Оксана, страдающая аутизмом и ДЦП, до сих пор живут в Нижнем Новгороде. Девушка не скрывает, что скучает по родине, но родные переезжать к ней пока не хотят. Зато часто в гости к ней приезжает бабушка. В этом году она отправила ее вместе с мамой в Турцию, но недавно близкие смогли побывать у нее в гостях в парижском особняке.

Этой осенью Наталья сыграла свадьбу со своим возлюбленным Антуаном Арно. Девушка девять лет ждала свадьбы. Пока от пышного торжества они отказались из-за пандемии коронавируса. Также вместо медового месяца модель осталась дома. После Недели моды девушка каждые выходные проводит со своими детьми. У Водяновой трое наследников от первого брака Лукас, Нева и Виктор, а также двое сыновей от Арно: Роман и Максим.

Очередной уикенд семья модели решила провести продуктивно. Она вместе со старшими наследниками и русскими друзьями отправилась в лес по грибы. Для такого случая Наталья облачилась в кожаные брюки кюлоты черного цвета, пальто из кожи цвета хаки с плюшевым воротником и резиновые сапоги. За плечами девушки был рюказк. Она не стала делать укладку и макияж. Модели удалось собрать две корзинки грибов. К слову, Лукас тоже делала успехи. Он нашел гриб среди листвы.

«Ой, мама! Смотри!», — закричала Нева. «Какой красавец, Лукас», — отметила модель. «Я знаю», — заявил ей сын на русском языке.

«Ты знаешь, что у нас сегодня на ужин. Доверились моим местным русским друзьям, которые знают все лучшие места», — поделилась Водянова.

Поклонники восхитились семьей девушки. Многие одарили ее комплиментами. «Сама элегантность ! Лучший туалет „по грибы“», «Вот так идёшь себе по лесу и встречаешь Наташу Водянову», «Вау! Счастливчики! Ну и красота! Такая удачная тихая охота! ( удивительно, ведь время грибов уже вроде бы прошло)!», «У вас даже поход за грибами — фешн!», «Отличный грибной сбор», — прокомментировали пост подписчики.