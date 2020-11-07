«Скажите, что это неправда»: поклонники Александра Колтового не поверили в его гибель

Поклонники и подписчики ведущего программы «Звезды сошлись» на канале НТВ Александра Колтового под его последней записью в Instagram, сделанной шесть дней назад, оставили огромное количество грустных комментариев. Многие фанаты не верят, что их любимец ушел из жизни.

«Скажите, что это неправда Что вы живы и что с вам все в порядке» «Самолеты негодные», «Почему мир так жесток?» «Жаль мужика», «Сколько хороших людей этот год унес. Сашка, лети на облака. Мы будем тебя помнить всегда сдержанным, строгим, но настоящим мужчиной», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что легкомоторный самолет, на котором летел Александр Колтовой, разбился в районе поселка Чкаловской городского округа Люберцы.

Как ранее рассказывал один из очевидцев трагедии, самолет в какой-то момент начало расшатывать из стороны в сторону. Уже известно, что у воздушной машины отказал прямо в воздухе двигатель. Сейчас выясняется, кто был рядом с ведущим в самолете. Ранее СМИ писали, что он летел с женой, но оказалось, что это не так.