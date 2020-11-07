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«Саша погиб. Жена жива»: Кудрявцева сообщила подробности крушения самолета с Колтовым

По словам телеведущей, сейчас выясняется, кто летел вместе с ее коллегой.

«Саша погиб. Жена жива»: Кудрявцева сообщила подробности крушения самолета с Колтовым
Лера Кудрявцева. Фото: Globallookpress.com

Ведущая программы «Звезды сошлись» на канале НТВ Лера Кудрявцева в сторис Instagram сообщила, что жена ее коллеги по проекту жива. Ранее многие СМИ сообщили, что Александр Колтовой летел в легкомоторном самолете вместе с супругой и они вместе погибли.

Запись Леры Кудрявцевой
Запись Леры Кудрявцевой. Фото: instagram.com/leratv/

«Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей выясняется».

Лера Кудрявцева

Напомним, что самолет с Александром Колтовым летел в город Рыбинск в Ярославской области. В какой-то момент случились неполадки. Колтовой до последнего уводил легкомоторный самолет от жилых домов. Он сделал все возможное, чтобы не пострадали люди на земле.

Легкомоторный самолет, на котором летел Колтовой, разбился в районе поселка Чкаловской городского округа Люберцы. Как ранее рассказывал один из очевидцев трагедии, самолет в какой-то момент начало расшатывать из стороны в сторону. Уже известно, что у воздушной машины отказал прямо в воздухе двигатель.

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