«Саша погиб. Жена жива»: Кудрявцева сообщила подробности крушения самолета с Колтовым

По словам телеведущей, сейчас выясняется, кто летел вместе с ее коллегой.

Ведущая программы «Звезды сошлись» на канале НТВ Лера Кудрявцева в сторис Instagram сообщила, что жена ее коллеги по проекту жива. Ранее многие СМИ сообщили, что Александр Колтовой летел в легкомоторном самолете вместе с супругой и они вместе погибли.

«Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей выясняется». Лера Кудрявцева

Напомним, что самолет с Александром Колтовым летел в город Рыбинск в Ярославской области. В какой-то момент случились неполадки. Колтовой до последнего уводил легкомоторный самолет от жилых домов. Он сделал все возможное, чтобы не пострадали люди на земле.

Легкомоторный самолет, на котором летел Колтовой, разбился в районе поселка Чкаловской городского округа Люберцы. Как ранее рассказывал один из очевидцев трагедии, самолет в какой-то момент начало расшатывать из стороны в сторону. Уже известно, что у воздушной машины отказал прямо в воздухе двигатель.