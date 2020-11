«Его раскачивало из стороны в сторону»: очевидец рассказал о крушении самолета Колтового

View this post on Instagram

Сегодня мой дебют в качестве ведущего воскресного праймового ток-шоу #звездысошлись на #нтв . Спасибо @leratv за помощь и поддержку, ну и #нтв за доверие. P.S. @oskarkuchera на гастролях и меня попросили поддержать Леру на непростой теме. #днкнтв никуда не делся:)