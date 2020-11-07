«Его раскачивало из стороны в сторону»: очевидец рассказал о крушении самолета Колтового

Очевидец крушения легкомоторного самолета с ведущим канала НТВ Александром Колтовым на борту Дмитрий Саблук в эфире канала «Россия 24» раскрыл подробности трагедии. Он стал свидетелем крушения.

«Его раскачивало из стороны в сторону. Затем произошел мощный взрыв. От фюзеляжа практически ничего не осталось. Пилот подальше от жилого сектора хотел посадить машину». Дмитрий Саблук

Отметим, что территория, где произошла трагедия, сейчас оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело. Причиной аварии, как было установлено, стал отказ двигателя в воздухе. При этом известно, что самолет прошел все технические проверки перед полетом.

Напомним, что легкомоторный самолет, на котором Колтовой летел вместе со спутницей, разбился в районе поселка Чкалово городского округа Люберцы. Выжить у звезды и его спутницы шансов, по сути, не было. У ведущего остался ребенок.