«Парень просто золотой»: бывшая коллега Колтового рассказала, каким он был человеком

По словам Ирины Березенко, ведущего всегда можно было ставить в пример.

Бывшая коллега ведущего программы «Звезды сошлись» на канале НТВ Александра Колтового, чей самолет разбился около Люберец, Ирина Березенко рассказала, каким он был человеком. По ее словам, это был очень воспитанный и интеллигентный ведущий.

Как заметила Березенко, они вместе работали когда-то с Колтовым на канале «Москва 24». По ее словам, более работящего человека она в своей жизни не встречала.

«Таких парней очень мало, правда очень мало, чтобы знаете, в пример ставить. Парень просто золотой». Ирина Березенко

Коллега Колтового добавила, что ведущий никогда не попадал в какие-то скандалы. Никаких нареканий к его работе у руководства не было. Смерть коллеги стала для женщины настоящим шоком, от которого будет непросто оправиться, сообщает РИА «Новости».

Легкомоторный самолет, на котором Александр Колтовой летел вместе со своей женой, разбился в районе поселка Чкаловской городского округа Люберцы. Выжить у звезды и его спутницы шансов, по сути, не было. У ведущего остался ребенок.