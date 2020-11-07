«Парень просто золотой»: бывшая коллега Колтового рассказала, каким он был человеком

Бывшая коллега ведущего программы «Звезды сошлись» на канале НТВ Александра Колтового, чей самолет разбился около Люберец, Ирина Березенко рассказала, каким он был человеком. По ее словам, это был очень воспитанный и интеллигентный ведущий.
Как заметила Березенко, они вместе работали когда-то с Колтовым на канале «Москва 24». По ее словам, более работящего человека она в своей жизни не встречала.
«Таких парней очень мало, правда очень мало, чтобы знаете, в пример ставить. Парень просто золотой».
Коллега Колтового добавила, что ведущий никогда не попадал в какие-то скандалы. Никаких нареканий к его работе у руководства не было. Смерть коллеги стала для женщины настоящим шоком, от которого будет непросто оправиться, сообщает РИА «Новости».
Легкомоторный самолет, на котором Александр Колтовой летел вместе со своей женой, разбился в районе поселка Чкаловской городского округа Люберцы. Выжить у звезды и его спутницы шансов, по сути, не было. У ведущего остался ребенок.