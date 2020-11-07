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«Сейчас полетим»: Колтовой за несколько дней до смерти показывал свой последний успешный взлет

Ведущий программы «Звезды сошлись» на канале НТВ обожал самолеты и небо.

«Сейчас полетим»: Колтовой за несколько дней до смерти показывал свой последний успешный взлет
Александр Колтовой. Фото: instagram.com/koltovoy/?hl=ru

За несколько дней до смерти ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой опубликовал на своей страничке в Instagram видео успешного полета. На кадрах можно увидеть, что он сам сидит за штурвалом легкомоторного самолета. Тогда никто и подумать не мог, что произойдет спустя несколько дней.

«Сейчас полетим. Штурман забыл карту. Сейчас я принесу».

Александр Колтовой

«Осваиваем серьезную авиацию и полеты на эшелонах», — подписал он кадры видео.

Александр Колтовой заменил в программе «Звезды сошлись» несколько месяцев назад актера Оскара Кучеру. Он вел шоу вместе с Лерой Кудрявцевой.

Легкомоторный самолет, на котором Колтовой летел вместе со своей женой, разбился в районе поселка Чкаловской городского округа Люберцы. Выжить у телеведущего и его жены шансов, по сути, не было. Прокуратура начала проверку. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

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