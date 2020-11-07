«Провожаем папу»: Яна Рудковская показала, как Евгений Плющенко общается с младшим сыном

Яна Рудковская в этом году отпраздновала 45-летие. Продюсер Димы Билана выглядит очень молодо и умело подчеркивает свою красоту нарядами. Однако светская львица не скрывала, что мечтает стать мамой, но здоровье ей не позволило самостоятельно родить еще одного ребенка. Она прибегла к услугам суррогатной матери. Евгений Плющенко давно мечтает о дочке, так как у него подрастает сын Саша. Но судьба подарила паре еще одного мальчика, которого нарекли Арсением.

Теперь Яна с радостью не только сама наряжается в наряды люксовых брендов, но и своего младшего наследника. Друзья и знакомые подарили ей много одежды для малыша. Больше всего светскую львицу радует эксклюзивная коляска Dior, которую ей привезли из другой страны еще до начала продаж. К слову, Рудковская ведет прежний образ жизни. Она посещает светские рауты, ездит в деловые поездки и блистает на ковровых дорожках. В это время за детьми присматривает муж.

А на днях отправился на соревнования сам фигурист. Светская львица показала, как он прощался с крохой, которому исполнился только месяц. «Обниматься давай», — предложил малышку Евгений. «Санек, смотри, какие у него маленькие ручки. Сравни со своими», — предложила Гном Гномычу мама.

Мальчик послушался и также заставил брата сжать его ладонь. Тогда Рудковская решила отругать старшего сына, так как он не помыл руки после игры в игрушки.

«Провожаем папу на соревнования в Казань. Будем болеть за команду Плющенко с ребятами первый раз по телевизору», — отметила блондинка.

Маленький Арсений лежал на кровати в ползунках и шапочке, пока с ним общался отец. Поклонников растрогала такая картина. многие отметили, что спортсмен выглядит счастливым, а вот Саша, по их мнению, немного ревнует родителей к брату. «Евгений сама нежность», «Как трогательно. Удачи на соревнованиях команде Жени!», «Заглядение», «Ну что за прелесть. Самое милое видео за сегодняшний день», — прокомментировали пост подписчики.