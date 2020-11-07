В блеске: Валерия зажигательно станцевала в миниатюрном платье-халате цвета металлик

52-летняя певица Валерия продолжает отдыхать вместе с мужем Иосифом Пригожиным в Дубае. Там же звезда выпустила новый трек «Пьяная», который уже стал настоящим хитом, а также провела его презентацию на местной вечеринке.

В новой публикации Валерия во всей красе показала свой вечерний наряд. Выйти в свет певица торопилась пританцовывая. Эстрадная дива выбрала для выхода платье-халат длины мини цвета металлик. Ослепительное сияние наряда она дополнила ботильонами в тон. Зажигательно двигаясь под свой новый хит, звезда продемонстрировала свои стройные длинные ноги.

Кстати, Валерия со своей идеальной фигурой может себе позволить практически любые наряды. На выступления звезда выбирает эффектные образы, но в повседневной жизни отдает предпочтение комфортным лукам молодежного стиля, которые серьезно омолаживают жену Пригожина.