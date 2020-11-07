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Сдержанная элегантность: Бородина облачилась в клетчатую бирюзовую рубашку и бежевые брюки-дудочки

Телеведущая выбирает стильные и модные наряды.

Сдержанная элегантность: Бородина облачилась в клетчатую бирюзовую рубашку и бежевые брюки-дудочки
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина не так давно вернулась из отпуска. Всей семьей телеведущая отдыхала в Турции, где заставила поклонников заговорить о своем «интересном положении». Стоило ей только надеть просторное платье, как многие фолловеры зашептались в комментариях, что звезда экрана беременна. Бородиной даже пришлось объясняться и опровергать появившийся слух. И без шуток не обошлось – она показала «огромный живот» на потеху виртуальной публике.

В новом образе, который продемонстрировала Бородина в Instagram, конечно же ни намека на животик. Девушка облачилась в клетчатую рубашку бирюзовых оттенков и бежевые брюки-дудочки. Дополнили образ замшевые лодочки на толстом каблуке.

Ксения Бородина
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

А накануне Бородина поздравляла свою лучшую подругу с днем рождения. Теледива призналась, что дружит с ней более 10 лет, считает ее своей сестрой и очень любит. На вечеринке, куда отправилась на день рождения Бородина, выступила и Любовь Успенская.

 

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