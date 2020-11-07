«Ну дает!»: Рудковская «заставила» старшего сына от Плющенко парить в воздухе

Продюсер Яна Рудковская в период весенней самоизоляции увлеклась съемками контента для соцсетей. В этом вопросе она уже «собаку съела». Ее идеям и активностям в Instagram поражался с телеэкрана даже Иван Ургант в своем вечернем шоу. И по сей день светская львица продолжает снимать видео, в которые привлекает все свою семью.

В новом ролике Рудковская сняла своего старшего сына от Евгения Плющенко, семилетнего Сашу. Мама посадила мальчика на крышу авто, которое через некоторое время исчезло под ним. И Гном Гномыч продемонстрировал настоящие чудеса – он начал «парить в воздухе».

«Ну Саша, ну дает», — подписала ролик Рудковская.

Кстати, не так давно маленький Саша признавался Максиму Галкину на шоу «Сегодня вечером», что мама заставляет его сниматься. А ему это не нравится. Он больше любит заниматься фигурным катанием и хочет побить папины рекорды.