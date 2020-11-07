Стиль монохром: 66-летняя Успенская в ромпере с пайетками зажгла на частной вечеринке

Лучшая подруга телеведущей Ксении Бородиной накануне широко праздновала свой день рождения. На вечеринке выступила и звезда русского шансона Любовь Успенская. Она исполнила несколько своих «золотых» хитов.

Звезду со сцены было видно издалека. Она облачилась в черный ромпер со сверкающими в свете софитов пайетками, который дополнила высокими ботфортами. В качестве укладки эстрадная дива вновь предпочла косу на бок.

Сама Любовь Успенская не раз признавалась в любви черному цвету. Артистка считает, что он стройнит, добавляет элегантности и очень благородный. Поэтому певицу часто можно видеть на выступлениях в тотальном монохроме. Кроме черного, артистка обожает и красный, который ей, несомненно, идет.