Стиль монохром: 66-летняя Успенская в ромпере с пайетками зажгла на частной вечеринке

View this post on Instagram

Очень люблю чёрный цвет❤️ Хотя говорят, что красный мне идёт больше... Все равно люблю! Чёрный цвет - он элегантный, благородный. Да ещё и стройнит🥰 Для девушек это весомый аргумент в выборе!) А вы какой цвет больше любите, чёрный или красный?❤️ ⠀ #black #red