«Любим тебя с мамой бесконечно!»: Оскар Кучера поздравил красавца-сына с тринадцатилетием

Телеведущий и актер Оскар Кучера в Instagram поздравил с днем рождения своего сына Даниила, которому исполнилось 13 лет. Надо отметить, что молодой человек заметно возмужал за последнее время. Он растет настоящим красавцем.

«Сегодня этому парню 13 лет! С днем рождения, сын! Любим с мамой тебя бесконечно!» Оскар Кучера

«Серьезный парень. Поздравляю, папаня», — отметился в комментариях друг Оскара Кучеры музыкант Денис Клявер.

«С днем рождения вашего сынулю. Здоровья ему. Маму с папой тоже поздравляем с сыном и его днем рождения», «Пусть у него все сложится в этой жизни», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Даниил Кучера родился у телеведущего в браке с третьей женой Юлией. В семье есть еще трое детей. Сыновья Александр и Марк, а также дочь Алисия. Также у Оскара Кучеры есть сын от второго брака с психологом Майей Марковой. Его также зовут Александр. В этом году ему исполнилось уже 16 лет.