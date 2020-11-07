«Только хардкор, только Дубай»: Собчак в платье-кимоно позировала на фоне фешенебельного отеля

В нынешнем отпускном сезоне звезды разделились на два лагеря – одни отдали предпочтение российским курортам и как следует отдохнули на Черном море. Другие же до последнего верили и ждали, что границы откроют. И как только стало возможно, улетели в дальние страны и теплые края. Например, Ольга Орлова, Глюкоза, семейство Джигана и Оксаны Самойловой насладились Мальдивами.

В Арабские Эмираты улетели Валерия и Иосиф Пригожин. Там они провели две недели и уже вернулись домой. Популярный курорт на Персидском заливе выбрала и телеведущая Ксения Собчак.

«Только хардкор, только Дубай и любимый отель!!!», — радостно написала Собчак.

Скандальная журналистка позировала на фоне фешенебельного отеля в платье-кимоно и соломенной шляпе. На курорт Собчак отправилась вместе со своим четырехлетним сыном Платоном от первого брака с Максимом Виторганом.