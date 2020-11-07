«В трехкомнатной вилле все храпят»: родные выселили певицу Славу жить в ванную

Певица Слава в Instagram в шутку пожаловалась на своих родных. Оказывается, звезду переселилась в ванную комнату, чему она, судя по всему, не очень рада. На кадрах видеозаписи Слава предстала в красивом купальнике. Она показала свое новое «жилье». В ванной комнате можно увидеть ее кровать, где она теперь коротает вечера и ночи.

«Знаете, куда выселили мать спать? В ванную комнату. Вот моя постелька. Потому что в трехкомнатной вилле все храпят. Даже дети». Певица Слава

Ниже под записью она сделал подпись: ««Мать выселили в ванную комнату спать, потому что вся семья храпуны».

Напомним, что певица Слава замужем за бизнесменом Анатолием Данилицким. От него она в 2011 году родила дочь Антонину. Также у Славы есть еще одна дочь Александра, которой уже 21 год, от брака с Константином Морозовым. С мужчиной она рассталась из-за бытовых разногласий. Слава не раз отмечала, что у нее сейчас все великолепно в семье и она безумно счастлива с мужем.