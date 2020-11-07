«Мы с кудряшками отметили день рождения блондинки-кудряшки!»: Потап запечатлелся с тещей и женой

Певец Потап в Instagram разместил милый кадр, на котором он запечатлен вместе со своей женой певицей Настей Каменских и тещей Лидией Петровной. Интересно, что на фотографии музыкант предстал с индейскими аксессуарами. Он чем-то стал похож на вождя племени.

«Мы вчера с кудряшками отметили день рождения блондинки-кудряшки! Лида, Лида. Боже, Боже! А вам какая больше нравится?» Потап

«Классно они у вас выглядят», «Замечательная у вас семья», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что маме Насти Каменских Лидии Петровне исполнилось 65 лет. Женщина, надо признать, прекрасно выглядит. Добавим, что она известная на Украине личность. Лидия Петровна – певица Национального академического народного хора имени Веревки. Потап в прекрасных отношениях со своей тещей. Он уже не раз вместе с женой приезжал за последний год к ней в гости и выкладывал снимки с ней в социальных сетях.