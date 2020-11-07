«Были готовы ко всему»: Нонна Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Жванецкого

Актриса рассказала о знакомстве с писателем и его последних минутах жизни.

49-летняя актриса Нонна Гришаева поделилась с редакцией mk.ru информацией об обстоятельствах смерти Михаила Жванецкого. По словам артистки, до последней минуты жизни с писателем находились его близкие — жена Наталья и сын Дмитрий.

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Сама Гришаева узнала об ухудшении состояния Жванецкого за несколько часов до его смерти:

«Мы еще днем получили известие от близких Михал Михалыча, что он плох. Так что мы были готовы ко всему», — рассказала актриса.

К слову, сатирик был земляком артистки. Гришаева подчеркнула, что в этом году Жванецкий впервые провел лето не в Одессе:

«Это лето было первым, когда он не приехал в Одессу — тяжело болел. А до этого… Господи, что это были за лета! Он собирал друзей и близких людей в своем доме. Накрывался стол. Михал Михалыч поднимался на террасу и читал нам свои новые вещи, которые он писал в Одессе. Там к нему приходило вдохновение».

Звезда кино тяжело переживает смерть своего земляка. Трагическое известие артистка получила, находясь в Сочи. Гришаева убеждает, что их отношения с Михаилом Михайловичем сложно было назвать дружбой: это скорее было почитанием и преклонением со стороны актрисы и умилением со стороны писателя:

«Я не имею права назвать его другом», — говорит Гришаева.

Михаил Жванецкий умер 6 ноября. Сатирик долгое время страдал от онкологического заболевания.