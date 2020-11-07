Версия-2020: Меладзе презентовал у Урганта новый состав группы «ВИА Гра»

На двадцатилетие с момента основания группы «ВИА Гра» продюсер Константин Меладзе побывал в качестве гостя на программе «Вечерний Ургант». Он вспомнил, как ровно 20 лет назад создавал легендарное трио.

Оказалось, что композитор тогда решил собрать герлз-бэнд в качестве эксперимента, максимум года на четыре, и закончить проект. Но увлекся – и до настоящего времени группа сменила уже несколько составов.

«Причина такого долголетия группы, — считает Меладзе, — в том, что я постоянно меняю составы. И этот момент, когда в группу приходят новые люди, – это самый интересный, самый обнадеживающий, самый драйвовый период, где я подпитываюсь новыми идеями».

И представил новый состав группы «ВИА Гра» — версию-2020. Девушек по-прежнему три, это 19-летняя София Тарасова, которая, как отметил Меладзе, годится ему во внучки, 24-летняя Ульяна Синецкая, которая в составе с 2018 года, и 24-летняя украинская певица Ксения Попова.

Меладзе заметил, что если в первые годы существования группы он отбирал девушек по хореографическим данным, то сейчас важнее стал вокал. И в финале выпуска девушки продемонстрировали свой певческий талант.