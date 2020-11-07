«Проколола нос, хорошо, что татуировки пока не набила»: дочь Глюкозы продолжила эксперименты

Певица Глюкоза сообщила, что ее тринадцатилетняя дочь Лида Чистякова продолжила эксперименты над своей внешностью. Как известно, не так давно девушка побрилась налысо, что вызвало шок у некоторых членов ее семьи.

«Старшая уже вся в моде: сама создает какие-то аксессуары, браслеты. А недавно проколола нос. Хорошо, что татуировки пока не набила. Младшая дочь пока еще по классике, хотя смотрит на старшую сестру и иногда просит, то пряди волос подкрасить, то еще чего». Глюкоза

Как отметила Глюкоза, младшей дочери она пока дозированно разрешает экспериментировать с внешностью. Все-таки девочке всего еще девять лет и в школе ее просто могут неправильно понять. А вот Лида учится в творческой школе. Там наоборот приветствуется всяческое самовыражение со стороны подростков, сообщает «АиФ».

Напомним, что Глюкоза 14 лет назад вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, с которым безумно счастлива в браке. Супруг на 13 лет старше своей звездной жены.