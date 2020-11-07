«Вопреки прогнозам и комментариям»: Диброва показала самых ярких представителей неравных браков

Модель Полина Диброва в Instagram рассказала, что вместе с мужем Дмитрием приняла участие в съемках программы «Сегодня вечером», которая выходит на Первом канале. Темой стали неравные браки в мире шоу-бизнеса. Она опубликовала фото самых ярких представителей, которые пришли в студию.

На снимке можно увидеть актрису Яну Поплавскую и ее мужа радиоведущего Евгения Яковлева. Радиоведущую Ксению Стриж с супругом Андреем Сусиковым. Руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского с женой Екатериной Белоцерковской. Есть на фото и ведущий программы Максим Галкин. Правда, без своей второй половинки певицы Аллы Пугачевой.

«Доброе утро, господа. Тема: неравные браки. А какая еще может быть. Да, мы яркие представители фразы: «Вопреки прогнозам и комментариям». Всегда говорю: спасибо всем, кто верит и поддерживает. Смотрите «Сегодня вечером» на Первом канале». Полина Диброва

Напомним, что Грачевский старше своей жены на 35 лет, Стриж мужа на 17 лет, Дибров жены на 30 лет, Поплавская гражданского мужа на 12 лет. Галкин младше Пугачевой на 27 лет.